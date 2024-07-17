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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de tırın çarptığı otomobilde yaralanan 2 çocuk hastanede öldü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tırın 2 otomobile çarptığı kazada yaralanan 2 çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 19:23 Güncelleme: 17.07.2024 - 19:23
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de tırın çarptığı otomobilde yaralanan 2 çocuk hastanede öldü
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tırın 2 otomobile çarptığı kazada yaralanan 2 çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

        D-605 kara yolunda dün, tırın kontrolden çıkarak önünde seyreden 2 otomobile çarptığı kazada yaralanan 15 yaşındaki Miray ile 6 yaşındaki Elif Kaya, tedavi gördükleri Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        İki kardeşin cenazeleri, ikindi vakti Kartepe ilçesindeki Şirinsulhiye Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.

        Kazada yaralanan baba Şenol ve anne Hatice Kaya'nın hastanelerdeki tedavileri devam ettiği, annenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Öte yandan kazanın ardından jandarmaya teslim olan tır sürücüsü Y.Y'nin işlemleri sürüyor.

        D-605 kara yolunda dün, Y.Y'nin kullandığı 41 APV 561 plakalı tır, Solaklar Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak önünde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AFN 983 plakalı ve Şenol Kaya idaresindeki 16 FCH 74 plakalı otomobillere çarpmış, kazada sürücü Kaya ile araçtaki eşi Hatice ile çocukları Elif ve Miray yaralanmıştı.

        Kaza sonrası olay yerinden 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulunan tırın sürücüsü ise jandarmaya teslim olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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