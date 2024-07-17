GÜNCELLEME - Kocaeli'de tırın çarptığı otomobilde yaralanan 2 çocuk hastanede öldü

D-605 kara yolunda dün, Y.Y'nin kullandığı 41 APV 561 plakalı tır, Solaklar Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak önünde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AFN 983 plakalı ve Şenol Kaya idaresindeki 16 FCH 74 plakalı otomobillere çarpmış, kazada sürücü Kaya ile araçtaki eşi Hatice ile çocukları Elif ve Miray yaralanmıştı.

Kazada yaralanan baba Şenol ve anne Hatice Kaya'nın hastanelerdeki tedavileri devam ettiği, annenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

D-605 kara yolunda dün, tırın kontrolden çıkarak önünde seyreden 2 otomobile çarptığı kazada yaralanan 15 yaşındaki Miray ile 6 yaşındaki Elif Kaya, tedavi gördükleri Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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