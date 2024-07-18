Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de evine gittikleri kişiye kendilerini polis olarak tanıtıp para ve altın alan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Körfez ilçesindeki bir eve giderek kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, kimlik bilgilerinin çalındığını ve operasyon yapacaklarını söyledikleri kişiden 300 bin lira değerinde altın ve para aldı.

Dolandırıldığını anlayan kişinin ihbarda bulunması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

İnceleme ve araştırmalar sonucu kimlikleri tespit edilen H.İ.Y, İ.B. ve A.T. Kocaeli ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.