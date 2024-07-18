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        Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de evine gittikleri kişiye kendilerini polis olarak tanıtıp para ve altın alan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 13:46 Güncelleme: 18.07.2024 - 13:46
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        Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'de evine gittikleri kişiye kendilerini polis olarak tanıtıp para ve altın alan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Körfez ilçesindeki bir eve giderek kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, kimlik bilgilerinin çalındığını ve operasyon yapacaklarını söyledikleri kişiden 300 bin lira değerinde altın ve para aldı.

        Dolandırıldığını anlayan kişinin ihbarda bulunması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        İnceleme ve araştırmalar sonucu kimlikleri tespit edilen H.İ.Y, İ.B. ve A.T. Kocaeli ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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