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        Girişimciler "Mobilite Hızlandırma Programı"nda sektör temsilcileriyle buluştu

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, Türk teknoloji girişiminin Avrupa ve dünya pazarına erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Yurt dışındaki teknoloji fuarlarına Türkiye platformları açıyoruz, buradan girişimcileri oralara götürüyor ve destekliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 16:11 Güncelleme: 18.07.2024 - 16:11
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        Girişimciler "Mobilite Hızlandırma Programı"nda sektör temsilcileriyle buluştu
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, Türk teknoloji girişiminin Avrupa ve dünya pazarına erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Yurt dışındaki teknoloji fuarlarına Türkiye platformları açıyoruz, buradan girişimcileri oralara götürüyor ve destekliyoruz." dedi.

        Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen "Mobilite Hızlandırma Programı"nın dördüncü döneminde girişimciler, mentörlük, finansal ve hukuki danışmanlık, proje takip desteği ve AR-GE teşvikleri gibi konularda mobilite sektörü ve yatırımcılarla bir araya geldi.

        Mobilite odağında teknoloji, özellikle bağlantılı teknolojiler, yapay zeka, nesnelerin interneti, siber güvenlik, akıllı ödeme sistemleri, elektrikli araç çözümleri, batarya teknolojisi gibi alanlarda iş fikrine sahip, prototipini geliştirmekte olan ya da geliştirmiş girişimciler, ürünlerini sektöre ve yatırımcılara tanıttı.

        Yozgatlıgil, burada yaptığı konuşmada, etkinlikte bulunan herkesin inovasyon ve teknolojiye kattığı değerlerle Türkiye'nin geleceğini şekillendireceğini söyledi.

        En önemli hedeflerinden birisinin 2030 yılına kadar Türkiye'de 100 Turcorn ve 100 bin teknoloji girişiminin ortaya çıkarılması olduğunu belirten Yozgatlıgil, "Bu noktada girişimcilerin karşılaştıkları zorlukları biliyoruz. Hızlandırma programları, Bilişim Vadisi'nin çok detaylı programı ve burada vermiş olduğu destek ve oluşturduğu ekosistem, fikir aşamasından prototip geliştirmeye, üretim ve satış kanallarının oluşturulmasına kadar her adımda bütün organlarımızla buradayız." dedi.

        Yozgatlıgil, Avrupa ve dünya pazarına Türk girişimcilerinin erişimini kolaylaştırmaya çalıştıklarını dile getirerek şöyle devam etti:

        "Farklı ulusal ve uluslararası fonlarla da sizleri desteklemeye devam ediyoruz. Dijital Avrupa Programı, üyesi olduğumuz NATO İnovasyon Programı, hızlandırma programları gibi uluslararası vizyon ve araçlarla da her zaman yanınızdayız. Bu noktada dijital dönüşüm ve Avrupa'daki bu alanda kurulmuş ağlar ve bu ağlara üye olan dijital dönüşüm merkezleri kuruyoruz. Hedefimiz, Türk teknoloji girişiminin Avrupa ve dünya pazarına erişimini kolaylaştırmak. Yurt dışındaki teknoloji fuarlarına Türkiye platformları açıyoruz, buradan girişimcileri oralara götürüyor ve destekliyoruz. Oradaki ekosisteme onları tanıtıyoruz. Bu noktada farklı ülkelerde Amerika, Portekiz, Finlandiya ve Katar'da düzenlenen global etkinliklere yine girişimcileri götürüyoruz."

        - "Mobilite Hızlandırma Programı'mızın dördüncüsünü tamamlıyoruz"

        Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen de 2020 yılında 19 firmayla mobilite grubunu kurduklarını ve 4 yılda deniz taşımacılığından elektrikli otomobillere, otomobiller için elektrikli kumaşlardan akıllı pazar yerlerine, uçan araçlardan sensör teknolojilerine geniş alanlarda AR-GE faaliyeti yürüten 120'den fazla şirketle ekosistemi büyüttüklerini anlattı.

        Tüzgen, 8 girişimin Mobilite Hızlandırma Programları sayesinde yatırımcılardan fon aldığını belirterek, "Çalışma grubu mobilite hızlandırma programı tasarladı ve içeriğini şekillendirdi. Bugün 120'den fazla firmanın faaliyet gösterdiği Bakanlığımızın mobilite kümelenmesine başvurduğumuz yapıyı ortaya çıkarmış oldu. Mobilite Hızlandırma Programı'mızın şimdi dördüncüsünü tamamlıyoruz. Bugüne kadar 3 binden fazla başvuru almıştık. 160'tan fazla girişimci bu programlara dahil olmuşlardı. Programa dahil olan girişimcilerimizin birçoğu teknoloji hazırlık düzeyinde gelişim gösterdi. Konsept kanıtı anlaşmaları gerçekleştirildi." diye konuştu.

        Sunumların ardından Yozgatlıgil, firmaların stantlarını ziyaret ederek ürünlere ilişkin bilgi aldı.

        Programa, yatırımcılar, girişimciler, sanayiciler ve akademisyenler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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