Kocaeli'de 2 cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bayramoğlu Mahallesi'ndeki Koray ile Münir sokaklarının kesişiminde, A.T. yönetimindeki 41 TR 008 plakalı cip, I.D. idaresindeki 41 ATY 177 plakalı cip ile çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.