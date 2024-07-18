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        Kocaeli'de 2 cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 cipin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 16:37 Güncelleme: 18.07.2024 - 16:37
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        Kocaeli'de 2 cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 cipin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

        Bayramoğlu Mahallesi'ndeki Koray ile Münir sokaklarının kesişiminde, A.T. yönetimindeki 41 TR 008 plakalı cip, I.D. idaresindeki 41 ATY 177 plakalı cip ile çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarparak durdu. Kazada, sürücü İ.D. ile yanındaki yolcu yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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