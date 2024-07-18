Kocaeli'de tırın dorsesinden yola dökülen malzeme ulaşımı aksattı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tırın dorsesindeki plastik ham maddenin yola dökülmesi sonucu ulaşımda aksama yaşandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tırın dorsesindeki plastik ham maddenin yola dökülmesi sonucu ulaşımda aksama yaşandı.
D-100 kara yolunda Yalova yönünde seyreden 77 AG 916 plakalı tırın, Kullar Varyant Köprüsü mevkisinde virajı alamaması sonucu dorsedeki plastik ham madde yola döküldü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını tek şeritten sağladı.
Ulaşımın aksaması nedeniyle bölgede araç yoğunluğu oluştu.
Ekipler, plastik ham maddenin yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.
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