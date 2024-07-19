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        Kocaeli'de "Gazze" sergisi açıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "Gazze" konulu serginin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 09:27 Güncelleme: 19.07.2024 - 09:27
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        Kocaeli'de "Gazze" sergisi açıldı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "Gazze" konulu serginin açılışı gerçekleştirildi.

        Gebze Belediyesi Güzide Gençlik Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan sergide, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'yi anlatan ebru, hat sanatı ve el işçiliği ürünleri sergilendi.

        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gazze'deki mağdurlara maddi ve manevi destek vermek amacıyla sergiyi açtıklarını belirterek, "Burada en temel şeylerden biri gençlerimizin Filistin meselesine, Gazze'ye sahip çıkması. Bu anlamda yüreklerini ortaya koyarak ürettiklerini sergiliyorlar. Sergiledikleri ürünün satışından elde edilen geliri Gazze'ye yardım amaçlı gönderecekler." dedi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba da Gazze'yi günlük hayattan, akıldan ve kalplerden çıkarmamak gerektiğini ve boykota devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

        Açılışa, Gebze Cumhuriyet Başsavcıvekili Kamil Demir, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, öğrenciler ile davetliler katıldı.

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