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        Kocaeli'de 2 çocuğun öldüğü kazaya ilişkin tır sürücüsü tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 çocuğun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tır sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 10:44 Güncelleme: 18.07.2024 - 10:44
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        Kocaeli'de 2 çocuğun öldüğü kazaya ilişkin tır sürücüsü tutuklandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 çocuğun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tır sürücüsü tutuklandı.

        D-605 kara yolu Solaklar mevkisinde 17 Temmuz'da, çarptığı otomobilde 15 yaşındaki Miray ile 6 yaşındaki Elif Kaya'nın yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin tırın sürücüsü Y.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen Y.Y, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Yaralanan baba Şenol ve anne Hatice Kaya'nın ise hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği, annenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        - Olay

        D-605 kara yolunda 17 Temmuz'da, Y.Y'nin kullandığı 41 APV 561 plakalı tır, Solaklar Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak önünde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AFN 983 plakalı ve Şenol Kaya idaresindeki 16 FCH 74 plakalı otomobillere çarpmış, kazada sürücü Kaya ile araçtaki eşi Hatice ile çocukları Elif ve Miray yaralanmıştı. Elif ve Miray Kaya, kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

        Kaza sonrası olay yerinden 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulunan tırın sürücüsü ise jandarmaya teslim olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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