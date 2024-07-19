Kocaeli'de kazaya karışan otomobil yayalara çarptı, 4 kişi yaralandı

Kazada sürücü B.K. ve yanındaki A.K. ile yaya S.G. ile E.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan B.K'nin yönetimindeki araç, park halindeki başka bir otomobile, ardından da kaldırımda bekleyen yaya S.G. ile E.K'ye çarptı.

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