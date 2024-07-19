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        Kocaeli'de kazaya karışan otomobil yayalara çarptı, 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kazaya karışan otomobilin yayalara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 20:19 Güncelleme: 19.07.2024 - 20:19
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        Kocaeli'de kazaya karışan otomobil yayalara çarptı, 4 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kazaya karışan otomobilin yayalara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        A.K'nin kullandığı 41 KRP 497 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki kavşakta, B.K. idaresindeki 41 VB 790 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan B.K'nin yönetimindeki araç, park halindeki başka bir otomobile, ardından da kaldırımda bekleyen yaya S.G. ile E.K'ye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü B.K. ve yanındaki A.K. ile yaya S.G. ile E.K. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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