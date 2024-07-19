Kocaeli'de kazaya karışan otomobil yayalara çarptı, 4 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kazaya karışan otomobilin yayalara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kazaya karışan otomobilin yayalara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
A.K'nin kullandığı 41 KRP 497 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki kavşakta, B.K. idaresindeki 41 VB 790 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan B.K'nin yönetimindeki araç, park halindeki başka bir otomobile, ardından da kaldırımda bekleyen yaya S.G. ile E.K'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü B.K. ve yanındaki A.K. ile yaya S.G. ile E.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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