Kocaeli'de ahır yangınında 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ahırda çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 13 hayvan telef oldu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ahırda çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 13 hayvan telef oldu.
Kırsal Akpınar Mahallesi'nde A.İ'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangın sırasında kollarında yanıklar oluşan A.İ, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangında zarar gören ahırdaki 12 büyükbaş hayvan ile 1 eşek telef oldu.
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