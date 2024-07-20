Beline 150 kilogramlık kağıt bobini düşmesiyle felç olan işçi, "yürüme robotuyla" ayaklandı

TAHİR TURAN EROĞLU - Kocaeli'de çalıştığı fabrikada beline 150 kilogramlık kağıt bobini düşmesiyle felç olan Yasin Erdinç, robotik rehabilitasyon tedavisi sayesinde yeniden yürümeye başladı.

Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi'nde 10 ay önce çalıştığı peçete fabrikasında yaşanan iş kazası sonucu omurilik felci olan 47 yaşındaki Erdinç, Kocaeli Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Uzun bir tedavi süreci geçiren Erdinç, robotik yürüme sistemi sayesinde yeniden adım atmaya başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Yasin Erdinç, AA muhabirine, geçirdiği iş kazasında adeta ölümden döndüğünü söyledi.

Yeniden yürüyebilmek için azmettiğini dile getiren Erdinç, "Robotik tedaviye başlayalı 2 ay oldu. Kendinizi biraz zorlamanız gerekiyor. 'Ne de olsa yürüyorum' diye kendimi robota bırakmıyor, ayaklarımı zorluyor, devamlı yürüyorum. Azim gerekiyor, azim olmazsa bir işe yaramaz. Sağ bacağımı kaldıramıyordum, şimdi Allah'a şükür bayağı iyiyim." diye konuştu.

Tedavi sürecinde kendisine destek olan doktor ve hemşirelere teşekkür eden Erdinç, robotik tedavinin hastalar için faydalı olduğunu kaydetti.