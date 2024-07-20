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        Kocaeli'de traktörden düşen sürücü yaralandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde seyir halindeyken traktörden düşen sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 12:54 Güncelleme: 20.07.2024 - 12:54
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        Kocaeli'de traktörden düşen sürücü yaralandı
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde seyir halindeyken traktörden düşen sürücü yaralandı.

        Duraklı Mahallesi Hasanpınarı mevkisindeki bahçesinde çalışan Halil A. (75) kullandığı traktörün üzerinden seyir halindeyken düştü.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı​​​​​​​.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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