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        Kalp krizinden ölen Şanlıurfa Emniyet Müdür Yardımcısı Baran'ın cenazesi Kocaeli'de defnedildi

        Şanlıurfa'da evinde kalp krizi sonucu vefat ettiği belirtilen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran'ın cenazesi, Kocaeli'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 14:25 Güncelleme: 20.07.2024 - 14:25
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        Kalp krizinden ölen Şanlıurfa Emniyet Müdür Yardımcısı Baran'ın cenazesi Kocaeli'de defnedildi
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        Şanlıurfa'da evinde kalp krizi sonucu vefat ettiği belirtilen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran'ın cenazesi, Kocaeli'de toprağa verildi.

        Baran'ın cenazesi, dün Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından Gebze ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Camisi'ne getirildi.

        Ailesinin taziyeleri kabul ettiği cenaze töreninde, Baran'ın yakınları gözyaşı döktü.

        Baran'ın naaşı, öğle vakti kılınan namazın ardından Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

        Cenaze törenine Baran'ın ailesinin yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

        Bekar olduğu öğrenilen Zekeriya Baran'ın (50), ilk incelemede, dün evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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