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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adam hastanede öldü

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 19:02 Güncelleme: 21.07.2024 - 19:02
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adam hastanede öldü
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Ulaşlı Mahallesi'ndeki sahilde Ali Dal'ın (77) suda çırpındığını gören vatandaşlar, yardım için denize girdi.

        Sudan çıkarılan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Dal, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Bu arada Dal'ın, Gölcük Değirmendere Mahallesi'nde 2004-2009 yıllarında belediye başkan yardımcılığı yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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