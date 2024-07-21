GÜNCELLEME - Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adam hastanede öldü
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ulaşlı Mahallesi'ndeki sahilde Ali Dal'ın (77) suda çırpındığını gören vatandaşlar, yardım için denize girdi.
Sudan çıkarılan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Dal, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bu arada Dal'ın, Gölcük Değirmendere Mahallesi'nde 2004-2009 yıllarında belediye başkan yardımcılığı yaptığı öğrenildi.
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