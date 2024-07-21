Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki hafif ticari araç yandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 23:42 Güncelleme: 21.07.2024 - 23:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki hafif ticari araç yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

        Otoyolun Kartepe geçişi Tepetarla mevkisinde sürücünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç seyir halindeyken alev aldı.

        Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
        ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
        Biden yarıştan çekildi, Trump'tan ilk açıklama
        Biden yarıştan çekildi, Trump'tan ilk açıklama
        Biden yarıştan çekildi, şimdi ne olacak?
        Biden yarıştan çekildi, şimdi ne olacak?
        Başkan Biden ve gafları
        Başkan Biden ve gafları
        İki şehir, iki kadın! 4. kattan düştüler
        İki şehir, iki kadın! 4. kattan düştüler
        Fenerbahçe transferi bitirdi
        Fenerbahçe transferi bitirdi
        Karısını ve iki çocuğunu bıçaklayıp kaçtı
        Karısını ve iki çocuğunu bıçaklayıp kaçtı
        Çok ciddi sıcak hava alarmı!
        Çok ciddi sıcak hava alarmı!
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        Resmen açıklandı: Artık listemizde yok
        Resmen açıklandı: Artık listemizde yok
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Habertürk'e konuştu
        Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Habertürk'e konuştu
        10 dakika içinde 7 öpüşme
        10 dakika içinde 7 öpüşme
        "Gizli Servis Trump'ın koruma taleplerini reddetti"
        "Gizli Servis Trump'ın koruma taleplerini reddetti"
        4 lezzetimiz listede... En popüler salatalar!
        4 lezzetimiz listede... En popüler salatalar!
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Amrabat'tan flaş karar!
        Amrabat'tan flaş karar!
        Âşıklardan yeni pozlar
        Âşıklardan yeni pozlar

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adam hastanede öldü
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adam hastanede öldü
        Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adam hastaneye kaldırıldı
        Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adam hastaneye kaldırıldı
        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde su altında Türk ve KKTC bayrağı...
        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde su altında Türk ve KKTC bayrağı...
        Yerli boz ırk sığırları sanayi kentinin kırsal mahallesinde yetiştiriyor
        Yerli boz ırk sığırları sanayi kentinin kırsal mahallesinde yetiştiriyor
        Kocaeli Şehir Hastanesi oksijen tedavisiyle hastalara umut oluyor
        Kocaeli Şehir Hastanesi oksijen tedavisiyle hastalara umut oluyor
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kocaeli'de hafızlık icazet törenine katıldı
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kocaeli'de hafızlık icazet törenine katıldı