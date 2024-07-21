Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki hafif ticari araç yandı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Otoyolun Kartepe geçişi Tepetarla mevkisinde sürücünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç seyir halindeyken alev aldı.
Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
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