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        Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 19:30 Güncelleme: 23.07.2024 - 19:30
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        Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cedit Mahallesi Hisar Geçidi Sokak'taki bir iş yerinden 5 bin 500 dolar, 2 bin avro ile 20 bin liranın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen zanlılar S.P. ile B.P. gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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