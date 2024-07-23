Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cedit Mahallesi Hisar Geçidi Sokak'taki bir iş yerinden 5 bin 500 dolar, 2 bin avro ile 20 bin liranın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

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