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        Kocaeli-Trabzon uçak seferleri 9 Ağustos'ta başlayacak

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli ile Trabzon arasında 9 Ağustos'tan itibaren uçak seferlerinin başlayacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 21:03 Güncelleme: 23.07.2024 - 21:03
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        Kocaeli-Trabzon uçak seferleri 9 Ağustos'ta başlayacak
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        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli ile Trabzon arasında 9 Ağustos'tan itibaren uçak seferlerinin başlayacağını bildirdi.

        Büyükakın, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile yaptıkları görüşmeler sonucunda, 9 Ağustos itibariyle Cengiz Topel Havalimanı'ndan Trabzon'a seferlerin başlayacağını belirtti.

        Bu güzel haberi paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Büyükakın, "Bu seferler, şehrimize ve bölgemize önemli katkılar sağlayacak. Talep ve istekleriniz doğrultusunda, daha fazla günlerde ve farklı şehirlere seferler artırılacaktır. Şehrimize hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.

        Büyükakın, Bakan Uraloğlu ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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