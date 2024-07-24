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        Kocaeli'deki kazada motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 00:32 Güncelleme: 24.07.2024 - 00:32
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        Kocaeli'deki kazada motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Karaköprü Mahallesi Muallim Sokak'ta polis ekipleri, Y.Ç'nin (20) kullandığı plakasız motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi.

        Y.Ç, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bu sırada kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptıktan sonra sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ASV 415 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada Y.Ç. ile motosikletteki İ.Ç. (20) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İ.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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