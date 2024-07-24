Kocaeli'de 11 bin 400 makaron ile 460 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 11 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 460 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 11 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 460 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kentte kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
Bu kapsamda Karamürsel'de bir iş yeri ile depoda yapılan aramada, 460 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 800'ü dolu 11 bin 400 makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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