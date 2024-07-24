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        Kocaeli'de 11 bin 400 makaron ile 460 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 11 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 460 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 10:29 Güncelleme: 24.07.2024 - 10:29
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        Kocaeli'de 11 bin 400 makaron ile 460 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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        Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 11 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 460 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kentte kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda Karamürsel'de bir iş yeri ile depoda yapılan aramada, 460 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 800'ü dolu 11 bin 400 makaron ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 1 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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