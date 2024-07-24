GÜNCELLEME - Kocaeli'de polisten kaçmaya çalışan motosikletteki 2 kişi öldü

Sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ç, hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürülen İ.Ç. de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Y.Ç, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bu sırada kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptıktan sonra sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ASV 415 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Y.Ç. ile motosikletteki İ.Ç. (20) yaralandı.

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