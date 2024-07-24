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        Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 91. yıl dönümü kutlandı

        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine gelişinin 91. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 12:33 Güncelleme: 24.07.2024 - 12:33
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        Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 91. yıl dönümü kutlandı
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        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine gelişinin 91. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kutlamalar, ilçede tarihi belediye binası önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün, 91 yıl önce 24 Temmuz 1933'te ilçeyi şereflendirdiğini söyledi.

        Milli mücadele döneminde ilçenin 3 kez işgal edildiğini aktaran Çalık, "İlçemiz bu mücadelelerde yüzlerce şehit vermiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Karamürsel'in verdiği bu mücadeleyi kutlamak ve tebrik etmek amacıyla ilçemize ziyarette bulunmuşlardır. Halkımızın arasına girmiş, Karamürselli vatandaşlarımızla sohbet etmiş, onların isteklerini bizzat kendilerinden dinlemiştir." diye konuştu.

        Konuşmaların ardandan Atatürk'ün ilçeye gelişi temsili olarak canlandırıldı.

        Törene, Gölcük Kaymakamı ve Karamürsel Kaymakam Vekili Müfit Gültekin, cumhuriyet savcısı Cihat Karakaya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, belediye meclis üyeleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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