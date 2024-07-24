Kocaeli'de kargoyla silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kargoyla silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kargoyla silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Körfez ilçesine gönderilen bir kargo paketinde, 5 ruhsatsız tabanca ile 5 şarjör ele geçirdi.
Olaya ilişkin kargoyu gönderen ve teslim alan 3 zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.