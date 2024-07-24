Kocaeli'de kargoyla silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

Olaya ilişkin kargoyu gönderen ve teslim alan 3 zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ekipler, Körfez ilçesine gönderilen bir kargo paketinde, 5 ruhsatsız tabanca ile 5 şarjör ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

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