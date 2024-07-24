Kocaeli'de geri dönüşüm atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pelitli Mahallesi'ndeki atölyede plastik malzemelerin ayrıştırıldığı açık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, diğer alanlara sıçramadan söndürüldü.
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