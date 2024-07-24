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        Kocaeli'de geri dönüşüm atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 16:55 Güncelleme: 24.07.2024 - 16:55
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        Kocaeli'de geri dönüşüm atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Pelitli Mahallesi'ndeki atölyede plastik malzemelerin ayrıştırıldığı açık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, diğer alanlara sıçramadan söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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