Kocaeli'de veteriner hekimi darbettikleri iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Emek Mahallesi'ndeki klinikte 22 Temmuz'da veteriner hekim Ali Ö'nün darbedilmesiyle ilgili yakalanan C.S, T.Ş. ve A.S'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi.

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