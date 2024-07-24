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        Kocaeli'de veteriner hekimi darbettikleri iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde veteriner hekimi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 17:24 Güncelleme: 24.07.2024 - 17:24
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        Kocaeli'de veteriner hekimi darbettikleri iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde veteriner hekimi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Emek Mahallesi'ndeki klinikte 22 Temmuz'da veteriner hekim Ali Ö'nün darbedilmesiyle ilgili yakalanan C.S, T.Ş. ve A.S'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi.

        Bunun üzerine yeniden gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

        Savcılık sorguları sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılar tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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