Kocaeli'de trafikte çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde trafikte çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde trafikte çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı.
Körfez Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi’nde motosiklet sürücüsü Y.Y. ile başka bir motosiklet sürücüsü T.Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Y.Y. tabancayla T.Ç’yi yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı, polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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