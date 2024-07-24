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        Kocaeli'de trafikte çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde trafikte çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 20:09 Güncelleme: 24.07.2024 - 20:09
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        Kocaeli'de trafikte çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı
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        Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde trafikte çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı.

        Körfez Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi’nde motosiklet sürücüsü Y.Y. ile başka bir motosiklet sürücüsü T.Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Y.Y. tabancayla T.Ç’yi yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı, polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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