Kocaeli'de seyir halindeyken alev alan tır yandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.
Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde Mehmet Türk idaresindeki 41 AAL 781 plakalı tır seyir halindeyken alev aldı.
Büyüyen alevler tırın dorse kısmına da sıçradı.
Sürücü aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
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