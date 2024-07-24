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        Kocaeli'de seyir halindeyken alev alan tır yandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 21:40 Güncelleme: 24.07.2024 - 21:40
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        Kocaeli'de seyir halindeyken alev alan tır yandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

        Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde Mehmet Türk idaresindeki 41 AAL 781 plakalı tır seyir halindeyken alev aldı.

        Büyüyen alevler tırın dorse kısmına da sıçradı.

        Sürücü aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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