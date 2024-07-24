GÜNCELLEME - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Ekiplerce durdurulan iki araçta yapılan ve narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, 9 paket içerisinde 1 kilo 532 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

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