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        Kocaeli'de bıçaklı kavgaya müdahale eden bekçi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bıçaklı kavgaya müdahale eden bekçi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 00:34 Güncelleme: 25.07.2024 - 00:34
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        Kocaeli'de bıçaklı kavgaya müdahale eden bekçi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bıçaklı kavgaya müdahale eden bekçi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Arapçeşme Mahallesi'ndeki Şehit Şaban Töngel Parkı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklı kavga çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Bekçilerden H.B. kavgaya müdahale ettiği sırada D.A. tarafından bıçakla yaralandı.

        Yaralı bekçi sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, bekçi H.B’yi yaralayan D.A. ile olaya karıştığı belirlenen Ö.A. ve Y.A’yı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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