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        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gümrük kaçağı 15 cep telefonu ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 09:05 Güncelleme: 25.07.2024 - 09:08
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        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gümrük kaçağı 15 cep telefonu ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir iş yerine operasyon düzenlendi.

        İş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 15 cep telefonu ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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