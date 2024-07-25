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        Kocaeli'de 2024'ün ilk yarısında 300 binden fazla araç banttan indirildi

        ŞAHİN OKTAY - Sanayi kenti Kocaeli'de faaliyet gösteren otomotiv firmalarının yılın ilk yarısında ürettiği 310 bin 757 aracın yüzde 83'ü yurt dışına gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 11:03 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:03
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        Kocaeli'de 2024'ün ilk yarısında 300 binden fazla araç banttan indirildi
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        ŞAHİN OKTAY - Sanayi kenti Kocaeli'de faaliyet gösteren otomotiv firmalarının yılın ilk yarısında ürettiği 310 bin 757 aracın yüzde 83'ü yurt dışına gönderildi.

        Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerine ev sahipliği yapan Kocaeli, ocak-haziran döneminde sektörün ihracatına büyük katkı sağladı.

        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, İzmit, Gölcük, Başiskele ve Çayırova'da yer alan fabrikalarda 2024'ün ilk yarısında 310 bin 757 binek ve ticari araç üretildi.

        Kocaeli'nin Türkiye'nin toplam otomotiv üretimine katkısı yüzde 42 oldu. Kentteki fabrikalarda banttan indirilen günlük araç sayısı ortalaması ise 1707 olarak gerçekleşti.

        Üretilen araçların yüzde 83'üne denk gelen 256 bin 880'inin teslimat adresi yurt dışı oldu. Ayrıca, Kocaeli'de üretilip yurt dışına satılan taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı yüzde 51 olarak gerçekleşti.

        Kentteki firmalar arasında yılın ilk 6 aylık döneminde üretim ve ihracatta ilk sırayı Ford Otosan aldı. Firmanın Gölcük ve Başiskele'deki tesislerinde 184 bin 382 araç üretim bandından indirildi. Transit, Custom ve Courier modellerinin üretildiği Ford Otosan Kocaeli fabrikalarının bu dönemdeki ihracatı 151 bin 599 adet olarak kayıtlara geçti.

        İzmit'te kurulu fabrikasında i10, i20 ve Bayon modellerini üreten Hyundai Assan, ocak-haziran döneminde 122 bin 376 araç üretti, bunun yüzde 85'ine denk gelen 104 bin 628'ini yurt dışına gönderdi.

        Anadolu Isuzu da banttan indirdiği 3 bin 999 aracın 653'ünü ihraç etti.

        Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun ocak-haziran döneminde kentteki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle:

        Üretim (Adet) İhracat (Adet)
        Firma 2023 Ocak-Haziran 2024 Ocak-Haziran Değişim (%) 2023 Ocak-Haziran 2024 Ocak-Haziran Değişim (%)
        Ford Otosan 202.827 184.382 -9 154.253 151.599 -2
        Hyundai Assan 121.731 122.376 0,5 104.050 104.628 0,5
        Anadolu Isuzu 2.865 3.999 40 538 653 21
        Toplam 327.423 310.757 -5 258.841 256.880 -1

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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