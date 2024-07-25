Kocaeli'de kanserden vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

Törene, Vali İlhami Aktaş, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş ile emniyet teşkilatı mensupları katıldı.

Törende Dursun'un eşi Selma, çocukları Ömer, Bekir ve Selim ile ikiz kardeşi Taner Dursun taziyeleri kabul etti.

Kocaeli'de kanser nedeniyle 51 yaşında vefat eden polis memuru Zafer Dursun için Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

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