Çeken akıntıda ve cankurtaran olmayan yerlerde denize girmeme uyarısı

KADİR YILDIZ - Uzmanlar, boğulma vakalarına karşı "çeken akıntı" konusunda dikkatli olunması ve cankurtaran olmayan yerlerde denize girilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında denize girmek yer alıyor. Serinlemek isteyenler, özellikle hafta sonları sahillerde yoğunluk oluşturuyor.

Denize girmek için tercih edilen yerler arasında yer alan Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki sahillerde zaman zaman boğulma vakalarına neden olabilen rip akıntısı (çeken akın) etkili oluyor.

Vatandaşlardan boğulma vakalarına karşı "çeken akıntı" konusunda dikkatli olunması ve cankurtaran olmayan yerlerde denize girilmemesi isteniyor. - "Çeken akıntı profesyonel yüzücüler için de tehlike teşkil edebilir" Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu cankurtaran eğitmeni Murat Kulakaç, AA muhabirine, rip akıntısının genel olarak tüm denizlerde ve okyanus kıyılarında görülebileceğini söyledi. Kulakaç, Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı olan sahillerinde de bu tehlikenin varlığına işaret ederek, çeken akıntının profesyonel yüzücüler için de tehlike teşkil edebileceğini kaydetti.

Denize girenlerin rip akıntısı konusunda bilinçli olması gerektiğini vurgulayan Kulakaç, "Akıntıya maruz kalındığında öncelikle sakin kalabilmek ve asla kıyıya doğru yüzmeye çalışmamak gerekiyor. Şayet bunu yaparsanız kısa sürede yorulursunuz. Ciddi anlamda riske girmiş oluyorsunuz. Rip akıntısıyla beraber açığa doğru, sağa veya sola en yakın akıntısız bölgeye yüzmemiz gerekiyor. Sakin bir şekilde cankurtaran ekibinin gelmesini beklemeliyiz." diye konuştu. - KOSKEM 1083 kişiyi boğulmaktan kurtardı Kocaeli İtfaiyesine bağlı Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, 2005 yılından bu yana sahillerde görev alıyor.

Gönüllülerle sayıları 165'i bulan cankurtaranlar, Kocaeli'nin Karadeniz kıyısında 8, Marmara Denizi kıyısında ise 5 sahilde denize girenlerin can güvenliğini sağlamak için hizmet veriyor. Ekipler yaz sezonunun başladığı 15 Haziran'dan bu yana 1083 kişiyi boğulmaktan kurtarırken, cankurtaran hizmeti verilmeyen ve yasağa rağmen denize girilen yerlerde 9 kişi boğuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, Karadeniz'in hırçın dalgalarına uyumlu her türlü ekipmana sahip olduklarını belirterek, "Önleyici hizmet olarak bütün sahillere uyarıcı tabelalar, 25 metre yüzen ip ile simitlerimizi asıyoruz. Bunu yaparken görev yaptığımız ya da yapmadığımız şeklinde ayırt etmiyoruz. Görev yapmadığımız sahillerde vatandaşlarımız boğulma tehlikesi geçirirlerse kendi kendilerini kurtarabilecek şekilde oraya simitlerimizi asıyoruz." ifadelerini kullandı.

İslamoğlu, 25 Temmuz'un "Dünya Boğulmayı Önleme Günü" olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: "Vatandaşlardan isteğimiz şu; lütfen cankurtaran hizmeti verilmeyen denizlerde, göllerde, nehirlerde yüzmek için suya girmesinler. 2005 yılından 2024 yılına kadar 19 bin 600 insanımızın canını kurtarmak için mücadele etmişiz. Son 5 yılda görev yaptığımız sahillerde görev saatlerimizde hiçbir ölümlü vaka gerçekleşmemiş. Ancak bu yıl cankurtaran hizmeti yürütülmeyen sahillerde 9 ölümle gerçekleşen vaka var. Bu da gösteriyor ki vatandaşımız mutlaka cankurtaran hizmeti verilen yerlerde deniz girmeli. Ayrıca görev yaptığımız sahillere 10 bin metre kıyı emniyet şeridi çektik. Vatandaşlarımızdan bu şeridin dışına çıkmamalarını, alkol alarak denize girmemelerini, kayalık bölgelerden denize atlamamalarını rica ediyoruz. Lütfen gözlerini çocuklarının üzerinden de ayırmasınlar."