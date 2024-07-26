Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor'da Amaral'ın sözleşmesi feshedildi

        Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor'da, orta saha oyuncusu Joao Pedro Reis Amaral'ın sözleşmesi feshedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 10:34 Güncelleme: 26.07.2024 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor'da Amaral'ın sözleşmesi feshedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor'da, orta saha oyuncusu Joao Pedro Reis Amaral'ın sözleşmesi feshedildi.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Joao Pedro Reis Amaral'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gizem'i boğup kardeşiyle gömmüştü! "Balya ipini boynuna doladım!"
        Gizem'i boğup kardeşiyle gömmüştü! "Balya ipini boynuna doladım!"
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yaşlanmayı geciktirmek mümkün mü?
        Yaşlanmayı geciktirmek mümkün mü?
        Taşkın sahasındaki inşaata kepçe!
        Taşkın sahasındaki inşaata kepçe!
        İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu
        İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu
        10 sarı, 5 turuncu! Sağanak etkili olacak
        10 sarı, 5 turuncu! Sağanak etkili olacak
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Gece de akın ettiler
        Gece de akın ettiler
        Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
        Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
        Bazı bakanlık ve kamu kurumlarında üst kademe atamalar
        Bazı bakanlık ve kamu kurumlarında üst kademe atamalar
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        6 kişinin ölümüne sebep olmuş!
        6 kişinin ölümüne sebep olmuş!
        Harris-Trump anketinde son durum: Fark 1 puan
        Harris-Trump anketinde son durum: Fark 1 puan
        Dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kartellerinden biri!
        Dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kartellerinden biri!
        Aktif pasif dengesinde karamsar tablo
        Aktif pasif dengesinde karamsar tablo

        Benzer Haberler

        Kayıp kadını arama çalışmalarında kadavra köpeği Zeyna koku aldı; ceset bul...
        Kayıp kadını arama çalışmalarında kadavra köpeği Zeyna koku aldı; ceset bul...
        Çeken akıntıda ve cankurtaran olmayan yerlerde denize girmeme uyarısı
        Çeken akıntıda ve cankurtaran olmayan yerlerde denize girmeme uyarısı
        Kocaeli'de yol kenarında kadın cesedi bulundu
        Kocaeli'de yol kenarında kadın cesedi bulundu
        Bilişim Vadisi'nde "Startup20 Vizyonu: Küresel ve Bölgesel Bakışlar" etkinl...
        Bilişim Vadisi'nde "Startup20 Vizyonu: Küresel ve Bölgesel Bakışlar" etkinl...
        Kayıp kadını arama çalışmalarında kadavra köpeği Zeyna koku aldı; ceset bul...
        Kayıp kadını arama çalışmalarında kadavra köpeği Zeyna koku aldı; ceset bul...
        Startup20 zirvesi Bilişim Vadisi'nde düzenlendi
        Startup20 zirvesi Bilişim Vadisi'nde düzenlendi