Kocaelispor'da Amaral'ın sözleşmesi feshedildi

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor'da, orta saha oyuncusu Joao Pedro Reis Amaral'ın sözleşmesi feshedildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Joao Pedro Reis Amaral'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.