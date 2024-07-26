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        Kocaeli'de 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:59 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:59
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        Kocaeli'de 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        "Kasten öldürme" ve "uyuşturucu ticareti yapma" suçlarından hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A, İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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