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        Kocaeli'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 16:14 Güncelleme: 27.07.2024 - 16:14
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        Kocaeli'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Mahmut Paşa Mahallesi Karapınar Sokak'ta iki katlı binanın son katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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