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        Kocaeli'de bir kişi eski eşini tabancayla öldürdü

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 19:00 Güncelleme: 27.07.2024 - 19:00
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        Kocaeli'de bir kişi eski eşini tabancayla öldürdü
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

        Yeni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan eski eşi Sözen T'nin (55) evine gelen Mustafa Y. (47), kapıyı açan oğlu Vedat Y'yi bacağından yaraladıktan sonra balkondaki Sözen T'ye ateş etti.

        Daha sonra kendisine müdahale eden oğluyla boğuşan Mustafa Y. tabancayla yaralandı.

        Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sözen T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Zanlı Mustafa Y, Kocaeli Şehir Hastanesine, oğlu Vedat Y. ise Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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