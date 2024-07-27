Kocaeli'de bir kişi eski eşini tabancayla öldürdü

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Daha sonra kendisine müdahale eden oğluyla boğuşan Mustafa Y. tabancayla yaralandı.

Yeni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan eski eşi Sözen T'nin (55) evine gelen Mustafa Y. (47), kapıyı açan oğlu Vedat Y'yi bacağından yaraladıktan sonra balkondaki Sözen T'ye ateş etti.

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