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        Futbol: Hazırlık maçı

        Beşiktaş Futbol Takımı, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 22:05 Güncelleme: 27.07.2024 - 22:05
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        Futbol: Hazırlık maçı
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        Beşiktaş Futbol Takımı, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

        Siyah-beyazlılar, Kocaeli Yıldız Entegre Stadı'nda oynanan karşılaşmaya, Ersin Destanoğlu, Svensson, Paulista, Colley, Semih Kılıçsoy, Rashica, İmmobile, Masuaku, Rafa Silva, Musrati, Fernandes 11'iyle başladı.

        Başkent ekibi ise Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Fıratcan Üzüm, Yasin Güreler, Mikail Okyar, Ensar Kemaloğlu, Rahman Buğra Çağıran, Amilton, Metahan Mimaroğlu, Yatabare 11'iyle sahaya çıktı.

        Siyah-beyazlı takım, karşılaşmanın ilk yarısını Rafa Silva'nın 37 ve 45+1'de attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda gol sesi çıkmadı.

        Müsabaka, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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