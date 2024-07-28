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        Kocaeli'de park halindeki araçla istinat duvar arasına sıkışan motosikletin sürücüsü öldü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki hafif ticari araç ile istinat duvarı arasına sıkışan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 02:39 Güncelleme: 28.07.2024 - 02:39
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        Kocaeli'de park halindeki araçla istinat duvar arasına sıkışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki hafif ticari araç ile istinat duvarı arasına sıkışan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Kemalpaşa Mahallesi D-100 kuzey yan yolda Galip T'nin kullandığı 16 BFP 119 plakalı motosiklet, Merkez Bankası İzmit Şubesi mevkisindeki trafik ışıklarını geçtikten sonra istinat duvarı ile park halinde olan 41 PA 591 plakalı hafif ticari araca çarptı.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hafif ticari araç ile duvar arasına sıkışan motosikletteki sürücü Galip T. ve arkadaşı Baran Ateş A. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Galip T, olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan arkadaşı Baran Ateş A. ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Olay yeri incelemesinin ardından Galip T'nin cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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