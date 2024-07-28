Kocaeli'de park halindeki araçla istinat duvar arasına sıkışan motosikletin sürücüsü öldü

Hafif ticari araç ile duvar arasına sıkışan motosikletteki sürücü Galip T. ve arkadaşı Baran Ateş A. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Galip T, olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan arkadaşı Baran Ateş A. ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kemalpaşa Mahallesi D-100 kuzey yan yolda Galip T'nin kullandığı 16 BFP 119 plakalı motosiklet, Merkez Bankası İzmit Şubesi mevkisindeki trafik ışıklarını geçtikten sonra istinat duvarı ile park halinde olan 41 PA 591 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki hafif ticari araç ile istinat duvarı arasına sıkışan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi de yaralandı.

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