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        AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları Kocaeli'de tamamlandı

        Otomobil sporlarında AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları, Kocaeli'de yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 16:41 Güncelleme: 28.07.2024 - 16:41
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        AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları Kocaeli'de tamamlandı
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        Otomobil sporlarında AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları, Kocaeli'de yapıldı.

        Kocaeli Otomobil Spor Kulübünün Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Körfez Yarış Pisti'nde düzenlediği 2024 sezonunun ilk pist randevusunda, Maxi ve Süper Grup'ta toplam 8 sporcu mücadele etti.

        Bugün koşulan ikinci yarışların ardından Maxi Grup'ta İbrahim Okyay birinci, Zekai Özen ikinci, Gökhan Kellecioğlu üçüncü oldu.

        Süper Grup'un ilk 3'ünde ise sırasıyla Metin Çalışkan, Berkay Akça ve Aydın Uluç yer aldı.

        Organizasyon, ödül töreniyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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