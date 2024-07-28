AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları Kocaeli'de tamamlandı

Süper Grup'un ilk 3'ünde ise sırasıyla Metin Çalışkan, Berkay Akça ve Aydın Uluç yer aldı.

Kocaeli Otomobil Spor Kulübünün Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Körfez Yarış Pisti'nde düzenlediği 2024 sezonunun ilk pist randevusunda, Maxi ve Süper Grup'ta toplam 8 sporcu mücadele etti.

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