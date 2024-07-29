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        Kocaeli ve Sakarya sahillerinde geçen hafta 307 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        Kocaeli ve Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 307 kişiyi kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 15:07 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:07
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        Kocaeli ve Sakarya sahillerinde geçen hafta 307 kişi boğulmaktan kurtarıldı
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        Kocaeli ve Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 307 kişiyi kurtardı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize girenlerin güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

        Cankurtaranlar sezon boyunca İzmit Körfezi'nde Karamürsel Altınkemer, Ereğli Kumyalı, Darıca sahili, Darıca Bayramoğlu halk plajı ile kadınlar plajı, Kandıra'da Bağırganlı, Seyrek, Sarısu, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı, Miço Koyu ve Cebeci halk plajlarında hizmet veriyor.

        Ekipler, 22-28 Temmuz'da 247 kişiyi boğulmaktan kurtardı, 18 kişiye de ambulansla sağlık hizmeti verildi. 15 Haziran'dan bu yana ise 1330 kişi KOSKEM ekiplerince boğulmaktan kurtarıldı.

        - Sakarya'da 60 kişiye cankurtaranlar müdahale etti

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri de geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 60 kişinin yardımına koştu.

        Kentin kuzeyindeki 53 kilometrelik sahil şeridinde cankurtaran ekipleri, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde denize girenlerin can güvenliği için görevlerini sürdürüyor.

        Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerin ağırlandığı sahillerde 45 kulede jet ski, ATV ve arazi araçlarıyla görev yapan 72 personelle hizmet veren cankurtaran, geçen hafta süresince 60 vakaya müdahale etti.

        Son haftalarda elverişsiz hava koşullarına bağlı oluşan dalga ve rip akıntıları nedeniyle sık sık denize giriş yasağının getirildiği ilçelerde kurtarılan 60 kişiden 6'sı hastaneye sevk edildi.

        Ekipler, 8 Haziran'dan bu yana yaptıkları müdahalelerde ise toplam 266 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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