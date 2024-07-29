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        Kocaeli'de 151 düzensiz göçmen yakalandı

        Kocaeli'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 151 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 18:59 Güncelleme: 29.07.2024 - 18:59
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        Kocaeli'de 151 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kocaeli'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 151 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde düzenlenen operasyon ve uygulamalarda 151 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyrukluklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Körfez, İzmit ve Kartepe ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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