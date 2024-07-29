Kocaeli'de 151 düzensiz göçmen yakalandı

Körfez, İzmit ve Kartepe ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde düzenlenen operasyon ve uygulamalarda 151 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyrukluklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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