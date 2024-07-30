Kocaelispor'da yeni transfer Marcao için imza töreni düzenlendi

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Ahli'den kiraladığı Brezilyalı santrafor Marcos Vinicius Do Amaral Alves (Marcao) ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un katılımıyla Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda Marcao için imza töreni düzenlendi.

Törende basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Durul, şampiyonluk parolasıyla yola çıktıklarını belirtti.

Camiaya yakışan kadroyu kurmak için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Durul, "Onlarca oyuncu transfer ettik. Marcao da yaptığımız transferlerden birisi, kendisini ispatlamış, onu yakından tanıyoruz. Türkiye liglerinde, Avrupa'da, Arap liglerinde oynamış, 3 şampiyonluk yaşamış. Bugün kendisiyle konuştuğumuzda 'Yeniden şampiyonluk için, yeni bir başlangıç yapacağız.' dedi. Ligler başladığında kaldığı yerden devam edecek, şampiyonluk adaylarından birisi olduğumuzu gösterecek." diye konuştu.

Yeni transfer Marcao da transfer sürecinde başkan Durul ve taraftara, kendisine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, yeşil-siyahlı ekipte en iyi performansını göstereceğini ifade etti.

Orta saha ve stoper mevkisine 2 transfer yapacaklarını aktaran Durul, "Orta saha için Mijo Caktas ile görüşmeleri bitirmek üzereyiz. Yarın bir aksilik olmazsa imza atmaya gelecek. Caner Osmanpaşa ile de görüşmeleri bitirdik, bizzat ben görüştüm. Yarın imza atmaya gelecek. Stoperde de transferi bitirmiş olduk." ifadesini kullandı.

Marcao, takımın hedeflerini çok iyi bildiğini belirterek, "Beni belki çok tanımıyor olabilirsiniz ama ben hayatımda hep en iyisini yapmaya çalışan birisiyim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Burada oynayan yakın arkadaşım Ryan Mendes var. Bundan sonra benim yapmam gereken, çok çalışıp bana gösterilen teveccühe sahada karşılık vermek. Bugün bana çok yakın ilgi gösterildi, uzun zamandır bu kadar heyecanlanmamıştım, taraftarın ilgisi beni çok mutlu etti." şeklinde konuştu.

Kendi gol hedefinden önce takımın şampiyonluğa ulaşmasının önemli olduğunu vurgulayan Marcao, şöyle konuştu: