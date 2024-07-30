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        Kocaelispor'da yeni transfer Marcao için imza töreni düzenlendi

        Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Ahli'den kiraladığı Brezilyalı santrafor Marcos Vinicius Do Amaral Alves (Marcao) ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 19:28 Güncelleme: 30.07.2024 - 19:28
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        Kocaelispor'da yeni transfer Marcao için imza töreni düzenlendi
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Ahli'den kiraladığı Brezilyalı santrafor Marcos Vinicius Do Amaral Alves (Marcao) ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un katılımıyla Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda Marcao için imza töreni düzenlendi.

        Törende basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Durul, şampiyonluk parolasıyla yola çıktıklarını belirtti.

        Camiaya yakışan kadroyu kurmak için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Durul, "Onlarca oyuncu transfer ettik. Marcao da yaptığımız transferlerden birisi, kendisini ispatlamış, onu yakından tanıyoruz. Türkiye liglerinde, Avrupa'da, Arap liglerinde oynamış, 3 şampiyonluk yaşamış. Bugün kendisiyle konuştuğumuzda 'Yeniden şampiyonluk için, yeni bir başlangıç yapacağız.' dedi. Ligler başladığında kaldığı yerden devam edecek, şampiyonluk adaylarından birisi olduğumuzu gösterecek." diye konuştu.

        Orta saha ve stoper mevkisine 2 transfer yapacaklarını aktaran Durul, "Orta saha için Mijo Caktas ile görüşmeleri bitirmek üzereyiz. Yarın bir aksilik olmazsa imza atmaya gelecek. Caner Osmanpaşa ile de görüşmeleri bitirdik, bizzat ben görüştüm. Yarın imza atmaya gelecek. Stoperde de transferi bitirmiş olduk." ifadesini kullandı.

        - "Uzun zamandır bu kadar heyecanlanmamıştım"

        Yeni transfer Marcao da transfer sürecinde başkan Durul ve taraftara, kendisine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, yeşil-siyahlı ekipte en iyi performansını göstereceğini ifade etti.

        Marcao, takımın hedeflerini çok iyi bildiğini belirterek, "Beni belki çok tanımıyor olabilirsiniz ama ben hayatımda hep en iyisini yapmaya çalışan birisiyim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Burada oynayan yakın arkadaşım Ryan Mendes var. Bundan sonra benim yapmam gereken, çok çalışıp bana gösterilen teveccühe sahada karşılık vermek. Bugün bana çok yakın ilgi gösterildi, uzun zamandır bu kadar heyecanlanmamıştım, taraftarın ilgisi beni çok mutlu etti." şeklinde konuştu.

        Kendi gol hedefinden önce takımın şampiyonluğa ulaşmasının önemli olduğunu vurgulayan Marcao, şöyle konuştu:

        "Oynadığım tüm takımlarda sahada en iyisini yaptım, burada da aynısı olacak. Sonuçta santraforum ve kaç gol attığımı göreceksiniz. Kore Ligi'nde çok iyi sezon geçirdim. Takımım üst lige çıktı. Ligin en değerli oyuncusu ile en çok gol atan oyuncusu oldum. Çin'de de ligin en iyi oyuncusu oldum ve takımım şampiyon oldu. Suudi Arabistan'da da orada da tüm gol rekorlarını kırıp üst lige çıktım. Şimdi Kocaelispor'da da en iyisini yapacağım."

        Bir gazetecinin gol attıktan sonra stadyumda hangi şarkının çalmasını istediğini sorması üzerine Marcao, katılımcılara istediği şarkıyı dinletti.

        Konuşmaların ardından Kocaelispor'da 10 numaralı formayı giyecek olan Marcao, sözleşmeyi imzaladı. Brezilyalı santrafor, daha sonra kendisi için stadyuma gelen yeşil-siyahlı taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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