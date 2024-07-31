Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında 4 yıl 1 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kocaeli'de hakkında 4 yıl 1 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekipler, "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 1 ay 3 gün hapis cezasıyla aranan T.Ç'yi (37) düzenlenen operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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