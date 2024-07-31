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        Kocaeli'de bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 11:47 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:47
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        Kocaeli'de bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Sultan Orhan Mahallesi 1127 Sokak'ta yürüyen Mustafa G. (61) tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Saldırıda kulağından yaralanan Mustafa G, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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