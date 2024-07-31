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        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 14:39 Güncelleme: 31.07.2024 - 14:39
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        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Gaziler Mahallesi 1738 Sokak'ta bakkal işleten Y.Y. ile E.Ü.O. arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda E.Ü.O. tabancayla Y.Y. ile yanında bulunan A.K. ve K.K'ye ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 3 kişi, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekiplerince yakalanan E.Ü.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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