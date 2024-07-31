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        Kocaeli'de otoyol bağlantısında devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimi bağlantısında devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 15:01 Güncelleme: 31.07.2024 - 15:01
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        Kocaeli'de otoyol bağlantısında devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimi bağlantısında devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        O.U. idaresindeki 26 LD 120 plakalı kağıt yüklü tır, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kartepe mevkii Ankara istikametindeki Anadolu Otoyolu bağlantısında devrildi.

        Tır sürücüsünün yaralandığı kaza nedeniyle bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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