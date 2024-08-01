Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Osman Yılmaz Mahallesi Bahariye Caddesi'nde S.G. ile H.D. arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda H.D. bıçakla kolundan ve elinden yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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