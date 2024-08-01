Kocaeli'de bisiklete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bisiklete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bisiklete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolunda Y.G'nin kullandığı 34 CUY 538 plakalı motosiklet, İstasyon Mahallesi mevkisinde bisikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Bisikletteki C.B. ile E.C. ise tedbir amaçlı ambulansta tedavi edildi.
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