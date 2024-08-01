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        Kocaeli'de bisiklete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bisiklete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 09:40 Güncelleme: 01.08.2024 - 09:41
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        Kocaeli'de bisiklete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bisiklete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        D-100 kara yolunda Y.G'nin kullandığı 34 CUY 538 plakalı motosiklet, İstasyon Mahallesi mevkisinde bisikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Bisikletteki C.B. ile E.C. ise tedbir amaçlı ambulansta tedavi edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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