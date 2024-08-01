Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'a ziyaretler sürüyor

Akdemir ve Şanlı da demir yolu ulaşımı projelerinin yanı sıra kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

TCDD Gar Müdür Vekili Özgür İlker Akdemir ve Yol Bakım Müdürü Ahmet Sancak Şanlı, 23 Temmuz'da göreve başlayan Vali Aktaş'ı ziyaret etti.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'a, "hayırlı olsun" ziyaretleri devam ediyor.

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