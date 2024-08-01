Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'a ziyaretler sürüyor
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'a, "hayırlı olsun" ziyaretleri devam ediyor.
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'a, "hayırlı olsun" ziyaretleri devam ediyor.
TCDD Gar Müdür Vekili Özgür İlker Akdemir ve Yol Bakım Müdürü Ahmet Sancak Şanlı, 23 Temmuz'da göreve başlayan Vali Aktaş'ı ziyaret etti.
Vali Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ulaşım destinasyonu bakımından çeşitli rolleri üstlenen Kocaeli'nin, demir yolu ulaşımında da gelişmesinin önemli olduğuna değindi.
Akdemir ve Şanlı da demir yolu ulaşımı projelerinin yanı sıra kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.