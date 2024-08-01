Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'a ziyaretler sürüyor

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'a, "hayırlı olsun" ziyaretleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 11:56 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'a ziyaretler sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'a, "hayırlı olsun" ziyaretleri devam ediyor.

        TCDD Gar Müdür Vekili Özgür İlker Akdemir ve Yol Bakım Müdürü Ahmet Sancak Şanlı, 23 Temmuz'da göreve başlayan Vali Aktaş'ı ziyaret etti.

        Vali Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ulaşım destinasyonu bakımından çeşitli rolleri üstlenen Kocaeli'nin, demir yolu ulaşımında da gelişmesinin önemli olduğuna değindi.

        Akdemir ve Şanlı da demir yolu ulaşımı projelerinin yanı sıra kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        YAŞ toplantısı bugün! Terfi ve atamalar bekleniyor
        YAŞ toplantısı bugün! Terfi ve atamalar bekleniyor
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Görenler kirlilik sandı gerçek farklı çıktı
        Görenler kirlilik sandı gerçek farklı çıktı
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Elektrik kaçağı soruşturmasında iddianame hazırlandı!
        Elektrik kaçağı soruşturmasında iddianame hazırlandı!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Tarihin en iyisi olabilir"
        "Tarihin en iyisi olabilir"
        Mali müşavirler isyanda
        Mali müşavirler isyanda
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        KKM'ye stopaj freni
        KKM'ye stopaj freni
        Acı temmuz
        Acı temmuz
        Kendinizi tutamıyorsanız: İşte aşırı yeme sorununun sebebi!
        Kendinizi tutamıyorsanız: İşte aşırı yeme sorununun sebebi!
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        Babasını neden öldürdüğünü açıkladı
        Babasını neden öldürdüğünü açıkladı
        Kokudan yola çıkarak silah kaçakçılarını yakaladılar!
        Kokudan yola çıkarak silah kaçakçılarını yakaladılar!
        Venezuela'da tansiyon yükseldi
        Venezuela'da tansiyon yükseldi
        Haniye suikastında neler yaşandı?
        Haniye suikastında neler yaşandı?

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de bisiklete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de bisiklete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de otoyol bağlantısında devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de otoyol bağlantısında devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        TIR devrildi; sürücü yaralı
        TIR devrildi; sürücü yaralı
        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Su takviyesine rağmen Yuvacık Barajı'nda seviye yüzde 55
        Su takviyesine rağmen Yuvacık Barajı'nda seviye yüzde 55