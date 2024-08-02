Gölcük'te sünnet şöleni düzenlendi

Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı'nda devam eden şölen, mevlit programı ve hediye dağıtımıyla sona erdi.

Daha sonra çocuklar ve aileleri, Sultan Baba Türbesi’ni ziyaret etti.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 80 çocuk ve aileleri, belediye binası önünde çekilen hatıra fotoğrafının ardından mehter takımıyla Anıtpark'a kadar yürüdü.

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