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        Kocaeli'de hafif ticari aracın altında kalan kişi ağır yaralandı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde lastiğini değiştirdiği sırada krikonun boşalması sonucu hafif ticari aracın altında kalan kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 12:49 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:49
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        Kocaeli'de hafif ticari aracın altında kalan kişi ağır yaralandı
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde lastiğini değiştirdiği sırada krikonun boşalması sonucu hafif ticari aracın altında kalan kişi ağır yaralandı.

        Hacıosman Mahallesi Bostan Sokak'ta T.D, (42) 41 ANL 414 plakalı hafif ticari aracını lastiğini değiştirmek için kriko yardımıyla kaldırdı.

        T.D'nin çalışma yaptığı sırada krikonun boşalması sonucu aracın altında kaldığını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Ağır yaralanan T.D, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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