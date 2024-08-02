Kocaeli'de hafif ticari aracın altında kalan kişi ağır yaralandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde lastiğini değiştirdiği sırada krikonun boşalması sonucu hafif ticari aracın altında kalan kişi ağır yaralandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde lastiğini değiştirdiği sırada krikonun boşalması sonucu hafif ticari aracın altında kalan kişi ağır yaralandı.
Hacıosman Mahallesi Bostan Sokak'ta T.D, (42) 41 ANL 414 plakalı hafif ticari aracını lastiğini değiştirmek için kriko yardımıyla kaldırdı.
T.D'nin çalışma yaptığı sırada krikonun boşalması sonucu aracın altında kaldığını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ağır yaralanan T.D, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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